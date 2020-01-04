Amerikan birlikleri Orta Doğu'ya gidiyor

ABD’nin İranlı general Kasım Süleymani’yi füzeyle vurmasıyla alev topuna dönen Orta Doğu’ya, yeni Amerikan birlikleri gidiyor.

Reuters haber ajansı, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg’dan havalanan askeri nakliye uçağının fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Söz konusu uçakla, 2. Tabur, 504. Paraşüt Piyade Alayı, 1. Tugay Muharebe Timi ve 82. Hava İndirme Tümeni’nden askerler Orta Doğu’ya gidiyor.

İran’dan yükselen intikam yeminlerinin ardından Pentagon bölgeye 3 bin 500 ek asker gönderileceğini açıklamıştı.

İranlı general Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

04/01/2020 23:07