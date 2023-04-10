Amerikan denizaltısı Limasol’da karasal dijital televizyon ağı yayınlarını felç etti

Limasol limanına demirleyen Amerikan denizaltısı “USS San Juan”dan gelen parazitlerin özel karasal dijital televizyon ağı şirketi “Velister”in yayınlarını felç ettiği bildirildi.

Haravgi “Amerikan Denizaltısından Velister Sinyaline Parazit” başlıklı haberinde, Limasol sakinlerinin iki gündür Velister yayınlarını alamadıkları yazdı.

“Astra” radyosuna dayandırılan habere göre, Rum Araştırma ve İnovasyon Müsteşarlığı Elektronik Yayınlar Dairesi’nin, sorunun iki gündür Limasol’da demirli olan Amerikan denizaltısından gelen parazitlerden kaynaklanmış olabileceğinden kuşkulanıyor. Parazitler Velister’in merkezi istasyonunu etkilediği için ses ve görüntülerin Lefkoşa’nın Rum kesimine ulaşmasında da sorun yaşandığını ancak Lefkoşa’daki sorunun Limasol’daki kadar büyük olmadığı kaydedildi.

Gazete “meselenin halli için yetkili birimler ve bakanlıklar tarafından gerekli önlemlerin alınmakta olduğu” açıklaması yapıldığını da haberine ekledi.

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10/04/2023 10:47