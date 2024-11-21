Amerikan helikopterinin Kıbrıs açıklarında düşmesine ilişkin rapor

Amerikan “Washington Post” gazetesi, geçen yıl Kıbrıs açıklarında düşen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği “MH-60 Black Hawk” tipi askeri helikopterle ilgili raporu yayımladı.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ta Düşen Black Hawk ile İlgili İfşa” başlığıyla Washington Post’un ilgili haberine yer verdi.

Askeri helikopterin, Amerikan ordusunun gizli biriminde olduğunu ve Hamas’ın İsrail’e ani saldırılarının ardından Akdeniz’e gönderildiği ifade edilen haberde Washington Post gazetesi tarafından ele geçirilen kazayla ilgili rapora geniş yer verildi. Habere göre, Hamas’ın İsrail’e ani saldırılarına yanıt olarak geçen yıl Akdeniz’e gönderilen gizli birim helikopterinin bir saldırı manevrası yaparken gece hedefleme tatbikatları sırasında düştü.

Amerikan gazetesinin, kaza raporuyla, ABD Savunma Bakanlığı’nın kazayla ilgili açıklamasının çeliştiğini belirten gazete Savunma Bakanlığı'nın, o dönemde helikopterin havada ikmal yaparken acil bir durumla karşılaştığından bahsettiğini yazdı.

Habere göre kaza raporunda ise helikopterin, özel olarak modifiye edilmiş MH-60M Defensive Armed Penetrators ile atış eğitimi yaptığı, mürettebatın Ağrotur Üssünden havalandığı, havada ikmal yaparken silahlarını denizde yüzen bir namlu hedefinde test ettiği, mühimmatın ateşlenmesinin ardından ise irtifa kaybederek 140 mil hızla suya çakıldığı ve battığı ifade edildi.