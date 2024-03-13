Amerikan istihbarat raporu açıklandı...

ABD istihbaratının hazırladığı 2024 tehdit değerlendirme raporuna göre İsrail Başbakanı Netanyahu’nun liderlik ettiği koalisyon hükümeti tehlikeye girebilir.

Amerikan istihbaratının pazartesi günü yayınlanan 2024 tehdit değerlendirmesi raporuna göre ABD istihbarat topluluğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koalisyon hükümetinin ve liderliğinin tehlikede olduğunu değerlendiriyor. Raporda “Netanyahu’nun yönetme kabiliyetine yönelik güvensizlik, savaştan önce kamuoyunda zaten yüksek olan seviyeden daha da derinleşti ve genişledi; Netanyahu’nun istifasını ve yeni seçimleri talep eden büyük protestolar bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

YENİ HÜKÜMET BEKLENTİSİ

Netanyahu’nun iktidarının kırılganlığından bahseden ve sokak protestoları öngören rapor ayrıca “farklı ve daha ılımlı bir hükümet mümkün” diyerek ABD istihbaratının elinde muhtemel alternatiflerin de değerlendirildiğini gösteriyor. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Aralık ayında 7 Ekim’den sonra kamuoyu önündeki ilk Netanyahu eleştirisini yapmıştı. Biden, “kendisi iyi bir dost ama bence değişmesi gerekiyor, hükümetiyle de. Bu, İsrail tarihindeki en muhafazakâr hükümet” demişti.