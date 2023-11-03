Amerikan medyası duyurdu: Rus Wagner Grubu sahneye çıkıyor

İsrail ordusu dört askerinin daha Gazze'de öldürüldüğünü açıkladı, bugün tüm gözler Hizbullah lideri Nasrallah'ın Beyrut'ta yapacağı konuşmaya çevrildi. Ancak öncesinde Wall Street Journal'da yayımlanan bir haber, gündemi değiştirdi.

Adını özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aldığı rol ve Haziran ayındaki askeri ayaklanma ile duyuran Wagner Grubu, Orta Doğu'yu alev topuna çeviren savaşa mı dahil oluyor? Amerikan istihbaratına göre bu sorunun yanıtı, 'evet.'

Lübnan'da konuşlu Hizbullah grubunun İsrail'e karış ikinci bir cephe açabileceğini kaydeden Wall Street Journal gazetesi, Hizbullah'la Suriye'de birlikte savaşan Rus paralı askerler Wagner Grubu'nun işbirliğine gidebileceğini yazdı.

Gazeteye konuşan Amerikan istihbarat yetkilileri, Wagner Grubu'nun Hizbullah'a hava savunma sistemi vermeye hazırlandığını söyledi.

Haberde sözü edilen Rus üretimi Pantsir SA-22 hava savunma sistemi, zırhlı bir kamyonun arkasına konuşlandırılabiliyor. Uçaksavar füzelerinin yanı sıra hava savunma silahlarının da ateşlendiği sistem, özellikle alçak irtifadan gelen saldırıları önlemesiyle biliniyor.

Pantsir hava savunma sistemleri son yıllarda Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ savaşlarında kullanıldı.