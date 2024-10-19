Amerikan Sapığı filmi yeniden çekiliyor

Christian Bale'in başrolünü üstlendiği Amerikan Sapığı (American Psycho) filmi yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Son olarak Challengers filmi ile adından söz ettiren Luca Guadagnino, filmin yönetmen koltuğunda oturacak. Bret Easton Ellis'in romanından uyarlanacak olan film, 2000 yapımı Amerikan Sapığı filminin yeniden çekimi olmayacak.

Guadagnino'nun vizyona giren son filmi "Challengers"da Zendaya, Mike Faist ve Josh O’Connor gibi isimleri başrolleri paylaşmıştı. Yönetmenin yeni filmi "Queer"de ise Daniel Craig ve Drew Starkey başrolleri paylaşıyor.

AMERİKAN SAPIĞI FİLMİ HAKKINDA

Bret Easton Ellis'in "American Psycho" romanından uyarlanan film, Manhattan'da yaşayan zengin, kendini beğenmiş bir yatırım bankacısı olan ve bir seri katil olarak çifte hayat yaşayan Patrick Bateman'ı konu alıyor.

Amerikan Sapığı filminin yönetmenliğini Mary Harron üstlenmiş ve senaryosunu Harron ve Guinevere Turner kaleme almıştı.