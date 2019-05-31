Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği, açıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın Kıbrıs başkanlığını üstlendiği Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği’nin açılışı bugün Girne Amerikan Üniversitesinde gerçekleştirildi.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Binası Konferans Salonu’ndan gerçekleşen açılışa, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu başkanlığında, konsey yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz Gazeteciler Birliği temsilcileri, GAÜ Akdemik ve İdari kadrosu katıldı.

Gezici Büyükelçi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Kurucu Rektörü, DMW Kıbrıs Başkanı ve Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Türkiye Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olan Serhat Akpınar'ın önderliğinde oluşturulacak Kıbrıs Temsilciliği Yönetim Kurulu ile konsey, Kıbrıs'ta da çalışmalarında aynı hedefleri paylaşan kamu ve özel sektör kurumları ile üniversiteler, düşünce merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Adana'da devam eden çözüm sürecinde, ekonomik sınırların ortadan kalkabilmesine katkıda bulunabilecek faaliyetler için gayret gösterecek.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Başkanı Serhat Akpınar, “Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi, ABD ve Türkiye’de sürdürülebilir işbirliklerini ve iştirakleri geliştirmek üzere, fikirlere, insanlara ve iş hayatına destek olma amacıyla kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Akpınar, “Amerikan markaları ve işletmelerinin Kıbrıs halkıyla buluşmasını sağlamaya çalışacağı gibi, Amerikan şirketlerin Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapabilmeleri için gerekli kanaat önderliği ve işbirliği çalışmalarına önayak olacak bir kadro ile bu yola çıkıyoruz” dedi.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı ve Genel Başkanı Uğur Terzioğlu’na teşekkür plaketini Akpınar takdim etti.

Konuşmaların ardından, Konsey üyeleri ve GAÜ Yönetimi tarafından, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi.