Amerika’nın Güney Kıbrıs büyükelçiliği halkla ilişkiler müdürü DAÜ'de konferans verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Amerika’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği Halkla İlişkiler Müdürü Zennia Paganini’yi öğrencileriyle buluşturdu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Paganini, DAÜ Ali Hikmet Civelek Konferans Salonu’ndaki etkinlikte katılımcılara, “U.S. Public Diplomacy and Technology (ABD Kamu Diplomasisi ve Teknoloji)” başlıklı bir konferans verdi.

Konferansa, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ile Dekan Yardımcısı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatoş Erozan da katıldı.

Konferansta, yapay zekânın diplomasideki yerinden bahseden Paganini, yaygın olarak kullanılmakta olan yapay zekâ uygulaması Chat GP ve bu uygulamanın kullanım alanları konusunda güncel bilgileri paylaştı.

Paganini, konferansa öğrenciler ile interaktif şekilde devam etti. Öğrencilerin gözünde iş birliği yapma, birlikte çalışma ve taahhüt etme konularının önemini sorgulayan Paganini, öğrencilerin yaratıcı fikirlerine yorum yaparken, sorularını da yanıtladı.

Konferans, her geçen yıl daha da akıllı hale gelen yapay zekalı robotların üretiminin gelecekte insan gücünün yerini alıp almayacağı konusunda yapılan tartışmayla sona erdi.

Konferansın ardından Prof. Dr. Pehlivan, Yrd. Doç. Dr. Erozan ve Prof. Dr. Naciye Kunt tarafından Paganini’ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

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31/03/2023 13:36