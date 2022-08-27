Aminu gönderildi Billy beklenecek

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27/08/2022

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Aminu gönderildi Billy beklenecek

Doğan Türk Birliği'nde yabancı kontenjanı konusunda gelişmeler devam ediyor.

 Geçtiğimiz sezonlardaki performansından memnun olunan Billy Michael ile bu sezon da devam etme kararına karşılık Nijeryalı futbolcunun geçirdiği hastalık nedeniyle tedavisinin devam etmesi arayışlara neden olmuştu.

 Daha önce Yenicami'de forma giyen orta alanda görev yapan Aminu Mohammed'i ülkemize getiren Doğan yönetimi, bir haftalık süre sonunda Ganalı futbolcuyu gönderme kararı üretti.

 Billy Michael hastaneden çıktıktan sonra ilaç tedavisi devam ederken tetkikleri de yapılıyor. Eylül ayı içinde Billy'nin çalışmalara başlayabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran sarı lacivertliler gelişmelere göre tekrar değerlendirme yapacak.

Yabancı transfer dönemi Futbol Federasyonu tarafından 14 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı.

27/08/2022 22:17
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TAGS: Aminu gönderildi Billy beklenecek
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