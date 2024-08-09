Amir Hadziahmetovic'in yeni takımı büyük ölçüde belli oldu
09/08/2024
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderiyor. İki ekip, Hadziahmetovic'in geçici transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Beşiktaş, 2022-23 sezonunun ara Transfer döneminde Konyaspor'dan 3.2 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Amir Hadziahmetovic'i kiralık gönderiyor.
HADZIAHMETOVIC'İN YENİ DURAĞI RİZESPOR OLUYOR
Siyah-Beyazlıların 2024-25 sezonu planları arasında yer almayan Amir Hadziahmetovic, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gidiyor.
TRT Spor'un geçtiği habere göre Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, deneyimli orta saha oyuncusunun kiralık transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkıp 2299 dakika sahada kalan Hadziahmetovic 6 asistlik skor katkısı vermişti.
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