AML öğrencilerinden milletvekillerine ikram

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16/12/2024

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AML öğrencilerinden milletvekillerine ikram

Atatürk Meslek Lisesi (AML) öğrencileri milletvekillerine hazırladıkları ürünlerden ikram etti.

Bakanlığın basın bürosundan verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi öncesinde AML’nin Gıda Teknolojisi Pastacılık öğrencileri, öğretmenleri Sergün Toyer rehberliğinde hazırladıkları ürünleri milletvekillerine sundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yiyecek sunulan standı ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenleriyle sohbet etti.

 

 

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TAGS: AML öğrencilerinden milletvekillerine ikram
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