Amokachi: Güneş'in takımında oynamak isterdim

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızı Daniel Amokachi, Türkiye günlerini unutmadı, Güneş'in takımını övdü. Nijeryalı eski golcü, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş'in son yıllarda büyük başarılara imza attığını söyledi ve ekledi: "Kulüp müthiş bir değişim içinde. Güneş özellikle hücum oyuncularına özgürlük tanıyor ve en iyi futbolu da Beşiktaş oynuyor. Açıkçası eski bir golcü olarak ben de bu takımda yer almak isterdim." Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Daniel Amokachi, Milliyet Gazetesine konuştu. Süper Lig'de geride kalan sezonu dördüncü sırada tamamlamasına rağmen Beşiktaş'ın, başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başarılı olduğunu dile getiren Amokachi, "Orman ve Güneş'e daha fazla kredi verilmeli" dedi. Beşiktaş'ın son yıllarda müthiş bir değişim içinde olduğunu söyleyen Nijeryalı, "Kulüp çok iyi noktalara geldi. Bu sezon belki ligi kötü bitirdiler fakat sıralama çok şey ifade etmeyebilir. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı unutulmamalı. Beşiktaş, ligin en iyi futbol oynayan takımı" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş'in oyun sistemini beğendiğini aktaran Amokachi, "Güneş özellikle hücum oyuncularına özgürlük tanıyor. Böylece yeteneklerinizi daha rahat gösterebiliyorsunuz. Güneş'in oyun anlayışı Beşiktaş'a çok uygun. Ben de eski bir golcü olarak onun gibi bir teknik adamın yanında oynamak isterdim" diye konuştu.