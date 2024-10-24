Ampomah’ın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı...

Haspolat’ta bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğunda dün meydana gelen yangından etkilenmesi sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren apartman sakini Derrick Bamfo Ampomah’ın (E-24) kan ve doku örnekleri alınarak ölüm sebebinin tespiti için tetkik yapılacağı belirtildi.

Güzelyurt’ta ani ölüm!

Polisten verilen bilgiye göre, öte yandan saat 07:30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin İbrahim Tarzan (E-73), kalmakta olduğu evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Tarzan’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.