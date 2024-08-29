Amrabat transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki Sofyan Amrabat'ı İspanya'dan da bir takımın istediği iddia edildi.

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29/08/2024

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Amrabat transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki Sofyan Amrabat'ı İspanya'dan da bir takımın istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Sofyan Amrabat'a İspanya'nın Atletico Madrid takımının da talip olduğu ileri sürüldü.

İtalyan gazetesi Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe gözünü Fiorentina'nın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Amrabat'a dikti ancak sarı lacivertliler bu transferde yalnız değil. 

Haberde, Faslı oyuncuyu isteyen takımların arasına Atletico Madrid'in de katıldığı belirtildi.

Sofyan Amrabat'ın transferinde şu an için Fenerbahçe'nin önde olduğu ve sarı lacivertlilerle temasların sürdüğü ifade edildi.

29/08/2024 09:48
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