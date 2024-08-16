Amsterdam'da inanılmaz son: Takımlar 17 penaltı kullandı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçın normal süresinde Panathinaikos'a 1-0 yenilen Ajax, penaltılarda rakibine 13-12 üstünlük kurdu ve turu atladı.

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16/08/2024

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Amsterdam'da inanılmaz son: Takımlar 17 penaltı kullandı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos, Johan Cruyff Arena'da karşılaştı.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Ajax rövanşında Tete'nin 89. dakikada attığı golle kaybetti. Karşılaşmada 30 dakikalık uzatma devresi oynandı ve eşitlik bozulmadı.

Penaltılarda iki takımda 17'şer kez penaltı kullandı ve Hollanda ekibi rakibine 13-12'lik üstünlük kurarak play-off turuna kaldı.

Ajax play-off turunda Polonya takımı Jagiellonia Białystok ile eşleşti. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Panathinaikos, Lens ile eşleşti.

16/08/2024 10:43
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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