Amsterdam'da inanılmaz son: Takımlar 17 penaltı kullandı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos, Johan Cruyff Arena'da karşılaştı.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Ajax rövanşında Tete'nin 89. dakikada attığı golle kaybetti. Karşılaşmada 30 dakikalık uzatma devresi oynandı ve eşitlik bozulmadı.

Penaltılarda iki takımda 17'şer kez penaltı kullandı ve Hollanda ekibi rakibine 13-12'lik üstünlük kurarak play-off turuna kaldı.

Ajax play-off turunda Polonya takımı Jagiellonia Białystok ile eşleşti. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Panathinaikos, Lens ile eşleşti.