Amsterdam'da inanılmaz son: Takımlar 17 penaltı kullandı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçın normal süresinde Panathinaikos'a 1-0 yenilen Ajax, penaltılarda rakibine 13-12 üstünlük kurdu ve turu atladı.
16/08/2024
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos, Johan Cruyff Arena'da karşılaştı.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Ajax rövanşında Tete'nin 89. dakikada attığı golle kaybetti. Karşılaşmada 30 dakikalık uzatma devresi oynandı ve eşitlik bozulmadı.
Penaltılarda iki takımda 17'şer kez penaltı kullandı ve Hollanda ekibi rakibine 13-12'lik üstünlük kurarak play-off turuna kaldı.
Ajax play-off turunda Polonya takımı Jagiellonia Białystok ile eşleşti. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Panathinaikos, Lens ile eşleşti.16/08/2024 10:43