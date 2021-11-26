Amsterdam’dan sıra dışı uygulama

Amsterdam, uçak motorlarına giren kuşları durdurmak için bir domuz sürüsü kullandı. Havaalanından yapılan bir basın açıklamasında, yaklaşık 20 çiftlik hayvanının, Amsterdam'daki Schiphol Uluslararası Havalimanı'nı çevreleyen alanda kazlar gibi daha büyük kuşları kovalamak için kullanıldığı belirtildi.

Schiphol Havaalanı, Hollanda’nın ana uluslararası havalimanı ve Avrupa’nın en büyük ulaşım merkezlerinden biri. Londra Heathrow ve Paris Charles de Gaulle’den sonra Avrupa’nın en yoğun üçüncü havalimanı. Ancak uzun bir süredir uçak motorlarına giren, ya da uçaklara çarpan, zarar veren kuşlarla başı dertte. Yolcuların hayatlarını riske atabilecek ciddi kazalara neden olabilecek bu sorunu gidermek için de havaalanı yetkilileri çeşitli çalışmalar yapıyor.

Son olarak havaalanından yapılan bir basın açıklamasına göre; kuşları uzak tutmak için yaklaşık 20 çiftlik hayvanı kullanıldı.

Pilot proje, domuzların kuşları uçaklardan uzak tutmaya yardımcı olup olamayacağını öğrenmek için eylül ayında gerçekleştirildi. Proje, kuşları çeken besin kaynağını ortadan kaldırmak için domuzları kullandı. Domuzlar, yakın zamanda şeker pancarı hasadının yapıldığı iki pist arasındaki bir arazide otladı. Domuzların bulunduğu alandaki kuş aktivitesi, domuzların olmadığı bir arsa ile karşılaştırıldı.

150 KUŞ ÇARPMA VAKASI GÖRÜLDÜ

Schiphol sözcüsü Willemeike Koster CNN’ye verdiği demeçte, altı haftalık pilot projenin kasım ayının ilk haftasında sona erdiğini söyledi.

Koster, projenin bilgilendirici olduğunu ve toplanan verilerin önümüzdeki aylarda inceleneceğini, domuzların daha uzun süreli kullanımına ilişkin kararın önümüzdeki yılın başlarında beklendiğini söyledi. Koster, 2020’de havaalanında yaklaşık 150 kuş çarpması görüldüğünü de belirtti.

Schiphol ayrıca kuşları uçaklardan uzak tutmak için farklı önlemler almaya da devam ediyor. Örneğin, havaalanındaki kuş aktivitesini takip etmek için 20 kuş kontrolörü kuruldu. Kontrolörler, özel sesler ve lazer ışınları kullanarak gece ve gündüz her saat kuşları uzak tutmak için hava sahası boyunca çalışıyor. Ayrıca kuşlar için çekici olmayan özel çim türleri kullanmak gibi başka önlemler de mevcut.

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26/11/2021 09:25