Amy Schumer: Ölüm tehditleri alıyorum

Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasıyla hafızalara kazınan Oscar Ödül Töreni’nin sunucuları arasında yer alan Amy Schumer da Kirsten Dunst’a yaptığı şakayla dikkat çekmişti. Schumer katıldığı bir programda yaptığı şakayla ilgili ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Schumer, Dunst için koltuk doldurucu diyerek oyuncuyu yerinden kaldırıp eşi Plemons ile konuşmaya başlamıştı. Ancak Schumer’ın bu esprisi izleyiciler ile Dunst ve Plemons hayranları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Schumer Oscar’da yaptığı bir şakanın ardından yetkililerin kendisiyle temasa geçtiğini, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Schumer, “Hey, Kirsten Dunst’a olan sevginizi takdir ediyorum. Ben de onu seviyorum! O kraliçeye bu şekilde saygısızlık etmem" dedi.

Schumer, Stern’e şakayla ilgili olarak aldığı taciz ve tehditlerin kontrolden çıkmasından sonra bu açıklamanın gerekli olduğunu söyledi.

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16/04/2022 11:52