Ana Carrasco tüm erkekleri solladı!

FIM'in (Uluslararası Motosiklet Federasyonu) alt kategori organizasyonlarından biri olan Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı zirvede bitiren 21 yaşındaki İspanyol Ana Carrasco, bir motosiklet organizasyonunu kazanan ilk kadın olarak tarihe adını yazdırdı. Fransa'daki Magny-Cours pistinde düzenlenen sezonun 8. yarışıyla sona eren şampiyonada DS Junior takımı adına yarışan Ana Carrasco, 25. cepten start aldığı mücadeleyi 13. sırada bitirdi. Genel klasmanda puanını 93'e çıkaran 21 yaşındaki İspanyol kadın pilot, Kawasaki ParkinGO takımındaki vatandaşı Mika Perez'in 1 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Ana Carrasco, 2017'de de Portekiz'deki zaferiyle yarış kazanan ilk kadın motosikletçi unvanını elde etmişti.