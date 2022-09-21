Ana de Armas: Marilyn Monroe'nun mezarına gidip izin istedik!

Daha önce rol aldığı 'Knock Knock', 'James Bond' ve 'Knives Out' gibi yapımlarla ün kazanan Ana de Armas, şimdilerde Hollywood ikonu Marilyn Monroe'ya hayat verdiği 'Blonde' filmiyle gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'ndeki gösterim sonrası dakikalarca ayakta alkışlanan ve Monroe'nun hayaletinin film setinde yanlarında olduğunu söyleyen Armas; son olarak 'Blonde'ı çekmek için Hollywood yıldızının mezarına gidip izin istediklerini açıkladı.

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21/09/2022 23:17