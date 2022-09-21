Ana de Armas: Marilyn Monroe'nun mezarına gidip izin istedik!

ads ads ads ads
21/09/2022

ads
ads
Ana de Armas: Marilyn Monroe'nun mezarına gidip izin istedik!

Daha önce rol aldığı 'Knock Knock', 'James Bond' ve 'Knives Out' gibi yapımlarla ün kazanan Ana de Armas, şimdilerde Hollywood ikonu Marilyn Monroe'ya hayat verdiği 'Blonde' filmiyle gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'ndeki gösterim sonrası dakikalarca ayakta alkışlanan ve Monroe'nun hayaletinin film setinde yanlarında olduğunu söyleyen Armas; son olarak 'Blonde'ı çekmek için Hollywood yıldızının mezarına gidip izin istediklerini açıkladı.

21/09/2022 23:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ana de Armas: Marilyn Monroe’nun mezarına gidip izin istedik!
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Seray Sever'den babası Tamer Sever'e: Tarifi imkansız bir boşluk her yanımda

HK MAGAZİN

İkiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Seray Sever, şimdilerde tüm vaktini ailesi ve minik kızlarıyla geçiyor. Zaman zaman ikizleriyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Sever, son olarak merhum babası Tamer Sever'in doğum gününü kutladı. Babasıyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, yazdığı satırlarla herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.