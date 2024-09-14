Ana taşıyıcı hattı devreye almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor

Geleceği sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi, 36 Milyon TL yatırım ile yenilenen kanalizasyon ana taşıyıcı hattını devreye almak için çalışmalarda son aşamaya geldi.

Çalışmaların tamamlanıp yenilenen sistemin devreye alınması ile birlikte 16 Eylül Pazartesi sabahı Mehmet Akif Caddesi yeniden tamamen araç trafiğine açılacak.

Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik işaretleri ve yönlendirmelerine dikkat etmesi rica edildi.