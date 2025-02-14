Ana yolda uyurken videoya alınmışlardı tutukladılar!

Sosyal medyaya yansıyan iki erkek şahsın trafikte araç içerisinde baygın halde olduğu görüntülerle ilgili olarak iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüntülerin ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, olay anında konu aracı kullanan şahsın S.K.(E-29) ve araçta yolcu olarak bulunan şahsın ise C.A.(E-50) olduğu tespit edildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında C.A.’nın, 13 Şubat’ta Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığı ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet makas ve içerisinden uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

Olayda, zanlı olarak aranmakta olan S.K.’nın ise, bugün Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.