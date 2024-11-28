Anaç küçükbaş hayvan artış ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Aralık 2023-Haziran 2024 beyan dönemi arasında artış gösteren anaç küçükbaş hayvanı olan üreticilere destek ödemesini yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, belirtilen dönemde anaç hayvan sayısını, yeni anaç kaydı yapmak suretiyle (Veteriner Kayıt Sistemi’ne ilk kez kayıt) artıran üreticilere, artış gösteren anaç hayvan sayısı kadar destekleme ödemesi yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 2 bin 227 küçükbaş hayvan yetiştiricisine, 26 bin 82 yeni kayıt anaç hayvana karşılık, 6 milyon 520 bin 500 TL ödeme yapıldığı, üreticilerin hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden alabileceği kaydedildi.