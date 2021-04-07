'Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kazancı görevden alındı'

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın görevden alındığı, yerine Serdar Karagöz'ün getirildiği ifade edildi.

Akşam gazetesinde yer alan haberde, Anadolu Ajansı'nda (AA) görev değişimi gerçekleştiği belirtildi. Haberde, 2014 yılından bu yana AA Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Şenol Kazancı'nın yerine Serdar Karagöz'ün atandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı'nda yönetim kurulu kadrosunda da değişikliğe gidildiği vurgulandı. Söz konusu habere göre, ajansın yeni yönetim kurulunda Serdar Karagöz, Doç. Dr. İsmail Çağlar, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar ve Büşra Karaduman Aktuna yer alacak.

Serdar Karagöz kimdir?

Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Serdar Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD'de The New School University'de 'Media Studies' alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde 'The New York Times Syndication' departmanında çalıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü.

Karagöz, 'Daily Sabah' gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Karagöz, 2018'den 2020 yılına kadar TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürdü.

Serdar Karagöz 13 Ocak 2020'den bu yana TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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07/04/2021 14:00