Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında normal süresi 86-86 sona eren maçta, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti.

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03/02/2022

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Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında normal süresi 86-86 sona eren maçta, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti.

Büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden maçı kazanan lacivert-beyazlı takım, bu sezon 11. galibiyetini elde etti. Rusya temsilcisi ise 9. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

03/02/2022 09:06
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TAGS: Anadolu Efes, CSKA Moskova
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