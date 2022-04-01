Anadolu Efes, Euroleague'de play-off'u garantiledi

THY EuroLeague'de Anadolu Efes sahasında Alba Berlin'i 87-77 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 87-77 yenerek, play-off'a kalmayı garantiledi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ALBA Berlin, Da Silva, Thiemann ve Smith ile bulduğu basketlerle 6. dakikada 16-4 öne geçti. Simon ve Pleiss'in basketleriyle toparlanan Anadolu Efes farkı kapatmaya çalışırken, konuk ekip ilk periyodu 24-16 önde bitirdi.

Kadın Milli Takımımızdan tarihte bir ilk

İkinci periyoda Maodo Lo ve Mattisseck'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan ALBA Berlin 12. dakikada farkı 15 sayıya (19-34) çıkardı. Daha sonra Larkin, Moerman ve Anderson ile üst üst basketler bulan Anadolu Efes, 19. dakikada skoru eşitledi: 36-36. Konuk takım, Mattisseck'in periyodun son dakikasında kaydettiği üçlükle soyunma odasına 39-36 önde gitti.

Maçta ikinci yarının ilk bölümünde organize hücumlarla skor üreten Anadolu Efes, 26. dakikada 54-52 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, Bryant ve Larkin ile sayı bulmaya devam ederek, son çeyreğe 62-57 önde girdi.

Son periyotta takımlar karşılıklı basketler bulurken, Anadolu Efes, Larkin'in etkili performansıyla son iki dakikaya 78-73 önde girdi. Kalan sürede de üstün mücadelesini sürdüren lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 87-77 galip ayrılarak play-off'a kalmayı garantiledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Anadolu Efes: Larkin 28, Bryant 14, Simon 7, Moerman 13, Pleiss 8, Buğrahan Tuncer, Dunston 9, Singleton 4, Anderson 4, Erten Gazi

ALBA Berlin: Maodo Lo 15, Delow 8, Smith 8, Da Silva 20, Thiemann 11, Zoosman 4, Mattisseck 6, Schneider 3, Koumadje 2, Olinde

1. Periyot: 16-24

Devre: 36-39

3. Periyot: 62-57

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01/04/2022 22:28