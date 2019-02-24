Anadolu Jet Türkiye-KKTC seferlerini arttırıyor   

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yeni seferler ekleyen Anadolu Jet’in Ercan Havaalanı’ndaki dev reklamı dikkat çekiyor.

Ercan Havaalanı’nın yolcuların geliş duvarına yapılan dev reklamda, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının ayrılmaz bütünlüğüne de işaret ediliyor.

Reklamda, ‘Kuzey Kıbrıs’ı Anadolu’ya Anadolu’yu Kuzey Kıbrıs’a bağlıyoruz’ sloganı kullanılıyor.

Anadolu Jet’in, “Kıbrıs- İzmir, Kıbrıs- Antalya ve Kıbrıs- Adana karşılıklı seferleri 05 Nisan, Kıbrıs- Gaziantep karşılıklı seferleri ise 06 Nisan tarihi itibariyle” başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Yeni seferlerle ilgili DHA’ya açıklama yapan KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, “Bu muhteşem bir haber. Bu seferler, Anadolu’nun dört tarafı ile turizm ve kardeşlik bağı kuracak. Anadolu’dan Kuzey Kıbrıs’ı görmek isteyen kardeşlerimiz daha rahat ülkemize gelecek. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, THY ve Anadolu Jet yönetimine teşekkür ediyoruz” demişti.

Esenyel, uzun zamandır pahalı uçak bileti tartışmalarının da bu seferlerle azalacağını söylemişti. Lefkoşa’ya ek sefer konulması konusu Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyarette gündeme gelmişti. Erdoğan, THY yönetimine ek seferlerin başlatılması talimatı vermişti.