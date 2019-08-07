Anadolu Jet’in ilk Ercan–Hatay seferi yarın başlayacak

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olarak, turizmdeki faaliyetleri değerlendirdi.

Üstel, ülke turizminde gerileme olduğunu ifade ederek, bunun nedenleriyle ilgili hem sektör hem de yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve bazı sonuçlara ulaştıklarını kaydetti.

Bunları, TL’nin değer kaybı, ülkeye ulaşım sorunları, bilet fiyatları ve girdi maliyetleri olarak sıralayan Bakan Üstel, özellikle bilet fiyatlarının nasıl aşağıya çekilebileceğiyle ilgili görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Turistlerin yüzde 75’inin Türkiye, yüzde 25’inin de Avrupa ve diğer 3’üncü ülkelerden KKTC’ye geldiğini söyleyen Üstel, konaklayan turist sayısında yüzde 28 düşüş meydana geldiğini,en büyük pazarın Türkiye olması nedeniyle ilk toplantılarını İstanbul’da yaptıklarını anımsattı.

Uçak bileti fiyatlarının da ucuzlaması için THY yetkilileri ile temaslarda bulunduklarını anlatan Üstel, onların kar etmeye davam edeceği ancak biletlerin de daha uygun olacağı bir fiyat dengesi talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Üstel,260TL’ye varan alan vergileri bulunduğunu ve Türkiye’deki iç hat seferlerinde bu ücretin uygulanmadığını ifade ederek, bu vergilerin asgariye indirilmesi ve gerekirse devletin bunu sübvansiyeetmesi için iki devlet arasında görüşmeler yapılabileceğini söyledi.

Anadolu Jet benzeri yerli bir havayolu şirketi oluşumunun da söz konusu olabileceğini kaydeden Üstel, “Crans Montana zirvesi sonrası İngiltere Ercan’dan kalkan uçakları Türkiye’de indiriyor ve sonra bindiriyor. Bu şekilde 5 saatlik yol 8 saate çıktı. 2016 öncesinde böyle değildi. İsteyen bir İngiliz buraya 8 saatte gelecek ve bu bilet fiyatlarına da yansıyor. İniş – kalkış 60 Euro artar” dedi.

Üstel, görüşmeler sonrası Anadolu Jet’in yarın ilk Ercan – Hatay seferinin başlayacağınıda söyleyerek, Karadeniz’e kolay ulaşım için de çalışmalar yapıldığını belirtti.

İstanbul’a gelen 15 Milyon turistin kısa bir süreliğine de Kıbrıs’a getirilmesi için de görüşmeler yaptıklarını anlatan Bakan Üstel, turist vizelerini buna göre düzenleyerek, 7+3 veya 7+4 gibi bir uygulama ile KKTC’de de kalmalarının sağlanabileceğini kaydetti.

Deniz ulaşımını da teşvik etmek istediklerini anlatan Bakan Üstel, seferlerin artırılması için çalışma yapıldığını söyledi.

Üstel,charter seferlerin de ciddi boyutta azaldığını vurgulayarak, önceleri bütçede yeri olan tanıtım faaliyetlerini 2020 bütçesine yeniden koyacaklarını, geniş kapsamlı tanıtım faaliyetleri için de çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bakan üstel, Girne Antik Limanı için Girne Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek çalışmaya ilişkin de bilgi aktardı.

Üstel, “Esnaf ile de konuştuk. Fedakarlık istedik. 1 Ekim’de buradaki çoğu esnaf kepenk kapatacak ve tadilat başlayacak. Limanı eski şekline getireceğiz. Peyzajını da yaparak orayı fotoğraflarındaki haline getireceğiz” dedi.

Teşvik sistemi ile ilgili çalışmaların başladığını, 2023’e kadar 40 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini de ifade eden Üstel, ülkenin butik otellere ve eko turizme de ihtiyacı olduğunu, yatırımcılara bunları yapmaya da teşvik etmek gerektiğini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Doğu Akdeniz’deki gerilimin turizme yansımasını da değerlendirerek, ambargolar nedeniyle ülkeye getirilen turistin zaten çok büyük çabalar ile getirilebildiğini anımsatarak, ‘Siyasi mücadelemizi yapalım, diğer iç sorunlarımızı değerlendirelim ama bunlar çok fazla ön plana çıkarmayalım, turistimizi korkutup önüne koymayalım” dedi.

(BRT)