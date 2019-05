Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nde mezuniyet coşkusu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, "Eğitim, insan hayatında değişim yaratacak en önemli fırsattır. Anadolu Üniversitesi, bu fırsatı Türkiye sınırlarının ötesine taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ'nün 2018-2019 akademik yılı ilk mezuniyet töreninde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa Kampüsü'nde Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinden mezun olan 160 öğrenci diplomalarını aldı.

Mezuniyet töreninde konuşan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, eğitimi, insan hayatında değişim yaratacak en önemli fırsat olarak nitelendirerek, "Anadolu Üniversitesi, bu fırsatı Türkiye sınırlarının ötesine taşımaktadır. Dünya haritasına baktığınızda neredeyse her yerde Anadolu Üniversitesini görüyorsunuz." dedi.

Herkese eğitim fırsatı yaratan bu sistemin, kendisinde yeniden üniversite eğitimine dönme isteği uyandırdığını dile getiren Bakan Özyiğit, "Siyaset bu aralar buna izin vermeyecek biliyorum ama siyaset bittikten sonra mutlaka bir programa kayıt olup ben de mezun olacağım." diye konuştu.

"HERKESİN ÜNİVERSİTESİ OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da 27 ülkeye eğitim hizmeti götürerek, 1 milyon 200 bin aktif öğrenci sayısına ulaşıp dünyanın büyük üniversitelerinden biri olduklarını belirtti.

Çomaklı, mezun öğrenciler adına konuşmayı yapan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü dönem birincisi bedensel engelli Zekiye Gece'nin, kendileri için azmin bir göstergesi ve daha çok çalışmaları için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Herkesin üniversitesi olmak için yola çıktıklarını belirten Çomaklı, "19 yaşından 90 yaşına kadar, toplumun her kesiminden öğrencimiz var. Türkiye'nin her yerindeyiz ve sınırlarımızın ötesine geçtik. Türk vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın olduğu her yere ulaşmaya ve eğitim fırsatını onlara götürmek için çalışıyoruz. 27 ülkeye eğitim hizmeti götüren, 1 milyon 200 bin aktif öğrencisi olan dünyanın büyük üniversitelerinden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çomaklı, değişen dünyaya ayak uydurabilen ve kendine saygın bir yer bulabilen AÜ'nün başarısını, dijital eğitimde lider olmasına bağladı.

AÜ'nün, ürettiği yerli, milli yazılım ve uygulamalarla, yeni medyayı etkili kullanma becerisiyle eğitimi geleneksel sınırların çok ötesine taşıdığına dikkati çeken Çomaklı, "Anadolu Üniversitesinin eğitim teknolojileri geliştirme atağı hem eğitim kalitesini hem öğrenci başarısını artırmıştır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz mezuniyet törenine katılan öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki mutluluk aldıkları eğitimin niteliğinden, uluslararası denkliği olan AÜ diplomasının gücündendir. Bütün öğrencilerimi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından diploma törenine geçildi.

Bölümlerini dereceyle bitiren öğrenciler, diplomalarını Bakanı Özyiğit ve Rektör Prof. Dr. Çomaklı'dan aldı. Çomaklı, bu yıl mezun olan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk'e de diplomasını verdi.

Keplerin havaya fırlatılması ve fotoğraf çekimleriyle sona eren törende Rektör Çomaklı, mezunlarla öz çekim yaptı.