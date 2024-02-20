AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet, Ramazan ayı nedeniyle bilet fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Böylece 599 TL'den başlayan fiyatlarla yurt içi biletler alınabilecek.

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20/02/2024

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AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet yeni bilet kampanyası düzenledi. Ramazan ayına özel olarak yapılan kampanyaya ilişkin bilet satışları 20-21 Şubat 2024 tarihinde yapılacak ve uçuşlar 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Biletler 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

AnadoluJet yeni bilet kampanyası düzenledi. Ramazan ayına özel olarak yapılan kampanyaya ilişkin bilet satışları 20-21 Şubat 2024 tarihinde yapılacak ve uçuşlar 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Biletler 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

20/02/2024 09:30
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TAGS: AnadoluJet, ucuz, bilet, kampanyası,
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