AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet yeni bilet kampanyası düzenledi. Ramazan ayına özel olarak yapılan kampanyaya ilişkin bilet satışları 20-21 Şubat 2024 tarihinde yapılacak ve uçuşlar 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Biletler 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

AnadoluJet yeni bilet kampanyası düzenledi. Ramazan ayına özel olarak yapılan kampanyaya ilişkin bilet satışları 20-21 Şubat 2024 tarihinde yapılacak ve uçuşlar 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Biletler 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.