AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası
AnadoluJet, Ramazan ayı nedeniyle bilet fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Böylece 599 TL'den başlayan fiyatlarla yurt içi biletler alınabilecek.
20/02/2024
AnadoluJet yeni bilet kampanyası düzenledi. Ramazan ayına özel olarak yapılan kampanyaya ilişkin bilet satışları 20-21 Şubat 2024 tarihinde yapılacak ve uçuşlar 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Biletler 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
AnadoluJet yeni bilet kampanyası düzenledi. Ramazan ayına özel olarak yapılan kampanyaya ilişkin bilet satışları 20-21 Şubat 2024 tarihinde yapılacak ve uçuşlar 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Biletler 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.