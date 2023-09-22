AnadoluJet’ten Yeni Kampanya: 9 Dolar/Euro’ya yurt dışı fırsatı

AnadoluJet, 9 Dolar/Euro’ya yurt dışına ya da yurt dışından Türkiye’ye yapılacak uçuşlarda geçerli bir kampanya başlattı.

Kampanya için biletleme tarihi 21 – 23 Eylül, uçuş tarihleri ise 15 Kasım – 29 Şubat olarak belirlendi.

Kural & Koşullar:

21 – 23 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

15 Kasım 2023 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 9 USD’den başlayan, yurt dışından Türkiye’ye uçuşlarda 9 EUR’dan başlayan ücretler uygulanacaktır.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.

Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.

Kampanya 70.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.

Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanmalıdır.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.

AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.