AnadoluJet’ten Yeni Kampanya: 9 Dolar/Euro’ya yurt dışı fırsatı
AnadoluJet’ten yeni kampanya: AnadoluJet yurt dışına yönelik uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı.
22/09/2023
AnadoluJet, 9 Dolar/Euro’ya yurt dışına ya da yurt dışından Türkiye’ye yapılacak uçuşlarda geçerli bir kampanya başlattı.
Kampanya için biletleme tarihi 21 – 23 Eylül, uçuş tarihleri ise 15 Kasım – 29 Şubat olarak belirlendi.
Kural & Koşullar:
- 21 – 23 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.
- 15 Kasım 2023 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
- Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 9 USD’den başlayan, yurt dışından Türkiye’ye uçuşlarda 9 EUR’dan başlayan ücretler uygulanacaktır.
- Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.
- Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.
- Kampanya 70.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
- Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
- Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.
- Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanmalıdır.
- Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
- AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.