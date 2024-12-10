Analı Kızlı Seramik Sergisi 12 Aralık'ta açılıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Gönyeli-Alayköy Belediyesi işbirliğinde açacağı Analı Kızlı Seramik Sergisi’nde Seramik Sanatçısı Leman Cankat ve annesi Özgül Cankat’ın eserleri sergilenecek.

Leman Cankat Seramik Atölyesi’nin sergisi 12 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde açılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre açılışını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun birlikte yapacakları sergi, 27 Aralık 2024 Cuma gününe kadar sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Leman Cankat ve annesi Özgül Cankat’ın eserlerinden oluşturulacak Analı Kızlı Seramik Sergisi, hafta içi 10.00-17.00 ve Cumartesi günleri de 10.00-13.00 saatleri arasında İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak. Leman Cankat Seramik Atölyesi, sergilenecek eserlerin satışından elde edeceği gelirin bir kısmını Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne bağışlayacak.