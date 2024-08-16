Analiz sonucu bekleniyor

Girne'de meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” meselesi ile ilgili tutuklanan Nijerya uyruklu Oluwaseun Daramola bugün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, mahkemede olguları aktardı. Polis, 2 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından aranan zanlının 14 Ağustos 2024 tarihinde Girne'de tespit edildiğini, aynı gün 10:40- 11:25 saatleri arasında Alsancak'taki ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan arama sonucunda; evin salon odasında bulunan masa üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 0.2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, ele geçirilen maddenin 15 Ağustos itibariyle Devlet Kimya Laboratuvarı İlaç ve Eczacılık Dairesine analiz edilmesi için gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonucu olduğunu belirterek, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)