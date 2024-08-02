Anamur İskelesi bugün hizmete açılacak...

Mersin’in Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi, bugün saat 17.00’de düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, açılışa katılmak üzere bugün saat 11.00’de deniz yoluyla adadan ayrıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ise daha önceden Anamur’a gittiği öğrenildi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan İskele, Anamur ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında en kısa deniz ulaşımını sağlayacak olmasıyla dikkat çekiyor.

-Arıklı: “Girne-Anamur arası yolculuk 1,5 saat”

Girne Limanı'nda açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ulaşımda yeni bir kapının açılmasını hep birlikte göreceklerini söyledi.

Arıklı, daha öcne Girne-Taşucu-İskenderun seferlerine şimdi Girne-Anamur deniz otobüsü seferlerinin başlayacağını kaydeden Arıklı, 1,5 saatlik bir zaman dilimiyle Girne’den Anamur’a ulaşılabilineceğini söyledi.

Girne’den Anadolu’ya bir yol daha bağlayacaklarını belirten Arıklı, son derece mutlu olduklarını söyledi.

- Oğuz: “Bu tür seferlerin başlaması büyük anlam taşıyor”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da bu tür limanlarn açılmasının önemine değindi, hayırlı olmasını diledi.

Oğuz, seferlerinin açılmasıyla gidiş gelişlerde de daha kolaylıklar olacağını belirterek, bu tür seferlerin başlamasının büyük anlam taşıdığını söyledi.

Öte yandan deneme seferlerini tamamlayan ANTSO Denizcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye bağlı deniz otobüsü bugün ilk resmi seferini Girne-Anamur arasında yapıyor. Geminin yolcuları arasında bakanlar da yer alıyor.