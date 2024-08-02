Anamur İskelesi hizmete açıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde 6 yıldır atıl durumda olan deniz uçağı ve feribot iskelesi, bugün düzenlenen törenle resmen açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan iskele, Anamur ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki deniz ulaşımını 1,5 saate indirecek. Deniz seferleri ise 12 Haziran 2024'te başlamıştı.

Açılışa katılanlar arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Yücelen Vakfı Başkanı Ali Yücelen, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, bürokratlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ve Anamurlu iş insanlarının girişimi ile kurulan ANTSO Denizcilik A.Ş., 2024 yılında 6 yıldır atıl durumda bulunan Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin işletmesini devralarak hizmete açtı. İskele, Anamur’dan feribotla KKTC Girne Limanı’na 1,5 saatlik ulaşım imkanı sağlayacak.

Saat 17.00’de gerçekleştirilen açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından bir film gösterimi yapıldı. Yücelen Vakfı Başkanı Ali Yücelen, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu açılışta konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile tören sona erdi.