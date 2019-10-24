“Anamur KKTC’nin moral desteğidir”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Alp, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"nın açılışına katıldı. Anamur’da temaslarda bulunan KTTO Başkanı Deniz, Anamur’un desteğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük bir moral olduğunu söyledi.

6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışını Başbakan Ersin Tatar’ın yaptığı fuarda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da yer aldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan açılış töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve konuşmalar ile sürdü.

Kıbrıslı Türkler için Anamur’un büyük tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan KTTO Başkanı Deniz, “Varoluş mücadelesinin şimdiki aşaması olan ekonomik mücadelede, Kıbrıs’a en yakın Anadolu toprağı olarak Anamur’un desteğini almak bizler için büyük bir moral desteği ve güç kaynağıdır” ifadelerini kullandı. Deniz, bölgedeki en önemli istikrar unsuru olan Türkiye’nin insani değerleri koruma konusunda gösterdiği ödünvermez tutumu ile Kıbrıslı Türkleri de onurlandırdığının altını çizdi.

Ayrıca Deniz, “Başta kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm Türkiye’ye bu anlamlı ve kutsal mücadelelerinde üstün başarılar; bu uğurda hayatlarını kaybeden şehitlerimize rahmet dilerim” diyerek Suriye’de yaşanan gelişmelere de değindi.

Anamur temasları kapsamında Başbakan Tatar ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’a eşlik eden KTTO yetkilileri; Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi, Anemurium Antik Kenti ile KKTC Su Temin Projesi kapsamında yapılan Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde incelemelerde bulundu.

Anemurium Antik Kenti ziyareti sırasında KTTO Başkanı Deniz ile Yönetim Kurulu Üyesi Alp’e; "6. Anamur Gıda ve Tarım Fuarı"na katılmasından ötürü plaket verildi.

24/10/2019 19:48