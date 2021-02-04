Anaokuluna Yapılan Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

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04/02/2021

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Anaokuluna Yapılan Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

 Lefkoşa’nın güneyindeki bir anaokuluna bu sabah yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Rum haber kaynakları, bomba ihbarı yapan şahsın okul yönetiminden para istediği ve parayı vermezse okulu “havaya uçuracağını” belirttiği bir elektronik posta gönderdiğini; ancak okulda bomba imha ekipleri ve polis tarafından yapılan aramada, bombaya rastlanmadığını duyurdu.

Öte yandan yine Lefkoşa’nın Rum kesiminde başka bir anaokuluna daha, ilk olaydan bir-iki saat sonra, aynı şekilde asılsız bomba ihbarı yapıldı.

Rum polisi, asılsız bomba ihbarlarını yapan kişiyi arıyor.

04/02/2021 17:01
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TAGS: Anaokulu, bomba, kıbrıs
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