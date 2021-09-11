Anastasaiadis Atatürk Meselesini Prodromu İle Salı Günü Görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Lise 2’nci sınıflarda okutulan bir kitabının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsedilen sayfasının “yırtılması” talimatı verilen genelge, ardından da kitabın tümden toplatılması kararı ile ortaya çıkan durum hakkında Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ile Salı günü görüşecek.

Alithia’nın haberine göre Rum Yönetimi Sözcü Vekili Niovi Parissinu, dün yapılan Bakanlar Kurulu’nda bu konunun ele alınmasının planlandığını ancak Prodromu’nun, müteveffa Yunan sanatçı Mikis Theodorakis’in cenaze görenine katılmak üzere Yunanistan’da olması hasebiyle dünkü toplantıya katılamadığını söyledi. Parissinu, Anastasiadis’in Prodromu ile önümüzdeki Salı günü görüşeceğini açıkladı.

Gazete devamla, Rum Eğitim Bakanlığı’nın Atatürk’e yönelik tavrına KKTC’den tepki gelmeye devam ettiğine işaret ederek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve TDP Başkanı Cemal Özyiğit’in ilgili açıklamalarının satır başlarını aktardı.

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11/09/2021 12:17