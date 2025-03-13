Anastasia Melega’nın cansız bedeni morgda bekliyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Prenses Gece Kulübü’nde ölü olarak bulunan Anastasia Melega’nın cansız bedeni Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morgunda kaldı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre Melega’nın cenazesi için henüz bir başvuru yapılmadı. Yetkililer Melega’nın 10 gündür morgda bekleyen cesedini ne yapacaklarını bilmiyor.

Öte yandan Anastasia Melega’nın ülkemizde 1 yıldır kaçak olarak çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı.