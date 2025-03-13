Anastasia Melega’nın Ölümüne İlişkin AİHM’in Rantsev Kararı Yol Gösterici

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat, Anastasia Melega’nın trajik ölümüyle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) "Rantsev v Kıbrıs - Rusya" kararının önemli bir rehber niteliğinde olduğunu belirtti.

Murat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiliz basınında geniş yer bulan bu olayın magazinsel bir konu olarak kalmaması gerektiğini vurguladı. Melega’nın yakınlarının hak ihlalleri konusunda yasal yolları kullanmasını umduğunu belirten Murat, AİHM’in insan ticaretiyle mücadelede geliştirdiği içtihatların bu tür vakalar için kritik önem taşıdığını söyledi.

AİHM’in "Rantsev v Kıbrıs - Rusya" Kararı

Avukat Aslı Murat, 2010 yılında kesinleşen "Rantsev v Kıbrıs - Rusya" davasının, insan ticareti mağdurlarının korunması açısından önemli dersler içerdiğini hatırlattı. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Rusya’nın, bu davada insan ticareti mağdurlarını yeterince koruyamadığı gerekçesiyle tazminata mahkum edildiğini belirtti.

Bu dava, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında ölü bulunan Oxana Rantseva adlı kadının hak mücadelesine dayanıyor ve Kıbrıs’ın gece kulüpleri konsepti çerçevesinde yaşanan insan ticareti vakalarına ışık tutuyor. Murat, Anastasia Melega’nın da benzer bir mağduriyet yaşadığını ve bu bağlamda olayın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti.

KKTC Ombudsmanı’nın Soruşturması Kritik Önem Taşıyor

Murat, AİHM’in Rantsev kararında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rantseva’yı insan ticaretine karşı koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğine ve ölümüne dair etkili bir soruşturma yürütmediğine hükmettiğini belirtti. Mahkemenin, devletin ihmalkarlığının mağdurun ailesine elem ve ıstırap verdiğini kabul ettiğini de ekledi.

Bu noktada, KKTC Ombudsmanı’nın Anastasia Melega’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturmanın ve sonucunda hazırlanacak raporun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Murat, bu olayın ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

İnsan hakları örgütleri ve avukatlar, Melega’nın ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini ve insan ticareti mağdurlarının korunmasına yönelik somut adımlar atılmasını talep ediyor.