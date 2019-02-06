Anastasiades Akıncı'yı Aradı! Liderler Buluşuyor

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak buluşma arzusunu iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, buluşup konuları değerlendirmekte kendisinin de yarar gördüğünü zaten daha önce de açıkladığını belirterek,

Şubat’ın son haftası saptanacak bir günde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi için iki tarafın istişare içinde olacağını ifade etti.