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Anastasiades, görüşme öncesi siyasi partiler ile biraraya geldi

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05/08/2019

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Anastasiades, görüşme öncesi siyasi partiler ile biraraya geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığındaki Siyasi Parti Başkanları Konseyi toplandı. Toplantı saat 10.30 sıralarında başladı.

Rum haber kaynaklarına göre, Siyasi Parti Başkanları Konseyi toplantısı, Rum Başkanlığı’na ait Trodos’taki yazlık konutta gerçekleşti.

Toplantı çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 9 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapacağı görüşme ışığında, yaklaşımları konusunda parti başkanlarına bilgi vermesi ve partilerin de görüşlerini dinlendi.

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TAGS: nikos anastasiadis
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