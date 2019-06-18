Anastasiades'ten Akıncı'ya mesaj

Anastasiades Özersay ile sosyal içerikli yediği yemeği teyid etti Akıncı'ya "yemek yemek için izin alacak değilim" mesajını gönderdi.

Rum Lider Nikos Anastasiadis gazetecilerin sorusu üzerine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile olan görüşmeyi teyit ederek: “4 Haziran’da Yannakis Musas’ın daveti üzerine eşimle akşam yemeğine katıldım, Sayın Özersay da eşi ile katıldı, bu sosyal içerikli bir yemekti, sonuç olarak tüm olay budur” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın dışlanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Anastasiadis, “Net bir şekilde sosyal içerikli olan bir olay söz konusu olduğunda, kimlerle birlikte yemek yiyip yemeyeceğim hususunda izin almam gerektiğini düşünmüyorum” diye konuştu.