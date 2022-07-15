Anastasiadis: 15 Temmuz’da olanlar vatana ihanettir
15/07/2022
Atina albaylar cuntasının Kıbrıs Cumhurbaşkanı III. Makarios’a darbe girişimi ve bu sırada ölenler 48’inci yıldönümünde Güney Kıbrıs’ta anılıyor.
Rum radyosu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in darbeyi vatana ihanet olarak nitelediğini duyurdu.
Cuntanın Ada’daki işbirlikçi Rumlar eşliğinde giriştiği darbenin başlama saati olan 08.30’da Güney Kıbrıs genelinde sirenler çaldı.
Etkinlikler kapsamında Rum meclisinde düzenlenen özel oturumda konuşan Anastasiadis 15 Temmuz’da olanları “Atina cuntasının, işbirlikçi Rumlarla gerçekleştirdiği demokrasiye karşı örgütlü eylem” olarak niteledi ve “kesinlikle vatana ihanettir” dedi.