Anastasiadis: 1960 Anayasası’na dönüş önerisi sözde değil özde bir öneridir

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 1960 Anayasası’na geri dönüş şeklinde dile getirdiği önerinin “sözde değil özde bir öneri” olduğunu belirtti.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün “Omega” TV kanalına Kıbrıs sorunu ve 1960 Anayasası’na geri dönüş önerisi hakkında açıklamada bulunduğunu yazdı.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a verdiği “1960 Anayasası’na geri dönüş önerisi/yanıtının, ciddi düşünce sürecinin bir ürünü olduğunu” belirterek “sözde değil özde olan bu öneri hakkında BM Genel Sekreteri’ne bilgi vereceğini” vurguladı.

“Önerisinin, üniter devlete yeniden geliş değil, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüşümü amacıyla toprak ve diğer konulara ilişkin diyaloğun yeniden başlaması amacıyla Kıbrıs Türk tarafının 1960 Anayasası temelinde hak sahibi olduğu yerleri yeniden alması anlamını taşıdığını” vurgulayan Anastasiadis, bu öneriyi, BM Genel Sekreteri’nin “çıkmazların aşılması adına yeni fikirler ortaya konması tavsiyesi çerçevesinde yaptığını” ifade etti.

Anastasiadis, “Bu önerim Sayın Tatar ve Türkiye’nin, önceden egemen eşitliği tanımamamız durumunda diyaloğun yeniden başlamasını reddetmelerine bir yanıt teşkil ediyor” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelmeme kararını da değerlendiren Anastasiadis, Lute’un “yeni görevinin, Kıbrıs Türk müzakereci Ergün Olgun’un Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’le, müzakere zemini olmadığı gerekçesiyle görüşmeyi reddetmesiyle ters düştüğü” iddiasında bulundu.

Gazete, AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması konusuna da değinen Anastasiadis’in; “bunun çok kolay olmadığını” belirterek “devletlerin politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda belirlediklerini, koşulların sürekli değiştiğini, örneğin Afganistan’daki durumun Türkiye’nin rolünü yükselttiğini” söylediğini aktardı.

SÖZCÜ: “ANASTASİADİS BM GENEL SEKRETERİ’YLE GÖRÜŞMESİNDE 1960 ANAYASASI ÖNERİSİNİ GÜNDEME GETİRECEK”

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un, “Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde biraraya geleceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e 1960 Anayasası önerisinden bahsedeceğini” açıkladığını yazdı.

Haravgi gazetesi, Rum Hükmet Sözcüsü Marios Pelekanos’un dün devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde her halükarda bir araya geleceği Guterres’e, Kıbrıs Türk tarafınca reddedilen 1960 Anayasası’na geri dönüş önerisinden bahsedeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Pelekanos, “Anastasiadis’in Tatar’a önerisinin, 25 Ağustos’ta yazılı açıklamayla yapıldığını, akabinde ise 30 Ağustos’ta, Anastasiadis’in BM kararları ve Doruk Anlaşmalar temelinde, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümü için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu dile getiren bir mektup gönderdiğini” iddia etti.

Pelekanos, Kıbrıs Türk tarafının henüz herhangi bir yanıt vermemesi sebebiyle, New York’ta bir Anastasiadis-Tatar-Guterres üçlü görüşmesinin gerçekleştirilmesi hususunda umutlu olduklarını da vurguladı.

Anastasiadis’in Guterres’le görüşmesinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin izinli deniz parsellerinde sondajlara yeniden başlaması durumunda Kıbrıs MEB’inde yeni yasa dışı sondajlar yapacağını açıklayan Türkiye’nin bu tehditlerini de gündeme getireceğini” de ifade eden Pelekanos, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal sondajlarının, uluslararası toplum tarafından defalarca kınanan Türk faaliyetleriyle denk tutulamayacağını” savundu.

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07/09/2021 13:44