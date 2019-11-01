Anastasiadis: 25 Kasım görüşmesinde mantığın üstün gelmesini umuyorum

Rum Lider Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 25 Kasım tarihinde Berlin’de yapılacak üçlü görüşmede mantığın üstün gelmesini umduğunu ifade ederek “diyaloğun yapılacağı çerçeve dışında baskılar ve talepler olmamasını diliyorum” dedi.

Selanik’te yapılan bir etkinlikte konuşan Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki beşli görüşmenin Aralık ayında yapılmasının beklendiğini ve Kıbrıs Rum tarafının girişimlerde bulunarak ve kararlılık ile siyasi irade göstererek Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için çalıştığını söyledi.

Crans Montana’da yapılan müzakerelere değinen Anastasiadis, Crans Montana’da ilkeler mücadelesi verildiğini ancak Türkiye’nin iyi niyetle katılmadığını iddia etti.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının Crans Montana’da öneriler sunduğunu ancak Türk tarafının garantiler konusunda ısrar etmeye devam ettiğini belirtti.

Crans Montana’dan bu yana Kıbrıs Türk tarafının diyaloğun başlamasını reddettiğini söyleyen Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının 26 Şubat tarihinde güvenlik ikliminin inşa edilmesi amacıyla güven artırıcı önlemler içeren bir liste sunduğunu ancak bunların uygulamaya girmediğini söyledi.

Anastasiadis devamla, Türkiye’nin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Münhasır Ekonomik Bölgesindeki” “yasa dışı” sondaj faaliyetlerine değindi ve Avrupa Birliği’nin ilk kez Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulamaya karar verdiğini vurguladı.

01/11/2019 22:10