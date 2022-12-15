Anastasiadis 'AB-ASEAN' toplantısına katıldı

Anastasiadis “AB-ASEAN” toplantısında Türkiye’nin sözde “Kıbrıs’ın kuzeyini işgali” konusunu gündeme getirdi

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15/12/2022

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Anastasiadis 'AB-ASEAN' toplantısına katıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün Brüksel’de AB Zirve toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen AB ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısında, Türkiye’nin sözde “Kıbrıs’ın kuzeyini işgalinin yarattığı sorunları” gündeme getirdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un, dün Brüksel’de yaptığı açıklamada, AB-ASEAN toplantısında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye’nin “Kıbrıs’ın kuzeyini işgalinin Doğu Akdeniz’in güvenliğinde yarattığı sorunlara” değindiğini söylediğini yazdılar.

Pelekanos açıklamasında, dünkü AB Zirve Toplantısı’nda, AB’nin genişlemesine dair konuların ele alındığını ve Türkiye’ye ilk kez, BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı (KKTC’nin tanınmaması ve Maraş’ın statüsü) kararlarını çiğnemekten kaçınması çağrısı yapıldığını iddia etti.

Pelekanos açıklamasının devamında ise zirvede ele alınan diğer konulara değindi.

15/12/2022 10:27
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TAGS: Anastasiadis, AB-ASEAN, brüksel,
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