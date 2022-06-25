Anastasiadis AB zirvesi çerçevesinde muhataplarını bilgilendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 23-24 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde, muhataplarını bilgilendirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “AB’den Önlemler Yerine Öğütler- Ankara’yı Üye Devletlerin Egemenliği ve Toprak Bütünlüğüne Saygı Duymaya Çağırıyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Avrupa Birliğinin Ege ve Doğu Akdeniz’deki ileri sürülen Türk provokasyonlarını "öğütlerle uysallaştırmayı seçtiğini" öne sürdü .

Avrupa Konseyi kararlarında, Ankara’nın, üye devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağrıldığını yazan gazete, bu kararın, AB’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yaptığı bilgilendirmeyle "Ege ve Doğu Akdeniz’deki gerçek durumu çok iyi bildiği bir zamanda alındığını" savundu.

-Anastasiadis’in konuşması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, zirve toplantısının birinci gününde, AB siyasi liderliğinin tümünü Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının kısa süre önceki faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, haberinin devamında Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre Pelekanos, Anastasiadis’in AB’deki muhataplarını “Türkiye ve işgal rejiminin kapalı bölge Maraş’taki yeni yasadışı eylemleriyle ilgili kısa süre önceki kışkırtıcı söylemleri aynı zamanda karada başka oldubittiler meydana getirilmesi, Türkiye’nin iki devlet çözümü temelindeki kabul edilemez çözümü ileriye götürme konusundaki kabul edilemez ısrarı ve genel olarak Ankara’nın Kıbrıs karşısındaki saldırgan tutumu konusunda bilgilendirdiğini” iddia etti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “sorumlu bir şekilde davranması ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen şeyler temelinde Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasına izin vermesi için, Türkiye’ye baskı yapılmasını istediğini” de iletti.

Gazeteye göre Anastasiadis, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan karşısındaki tavrına kısa bir atıfta bulunmasına” dikkat çekti.

Anastasiadis, 27 AB üye ülkesinin “Türkiye’nin söylemleri ve eylemlerinin kabul edilemez olduğu, ülkenin meydan okumalardan uzak durması, AB üye devletlerinin egemenliğine saygı duyması aynı zamanda Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına izin vermesi konusunda hem fikir olduğunu” da öne sürdü.

Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de AB zirvesinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son zamanlarda Yunanistan karşısındaki faaliyetleri ile saldırgan söylemlerini tırmandırdığına dair iddialarına da yer verdi.

Haber Alithia’da “Türkiye’nin Yeniden Kınanması”, Haravgi’de ise “Türkiye’nin Söylemleri ve Eylemleri Konusunda Endişe” başlıklarıyla yer aldı.

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25/06/2022 13:14