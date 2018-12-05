Anastasiadis ABD’den Mesaj Bekliyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki akşam altıncısı gerçekleştirilen Enerji Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarına ilişkin yaptığı konuşmada, ABD ve bazı AB ülkelerinin bölge ülkeleriyle mevcut işbirliğine katılma arzusunda olduklarını söylediğini yazdı.



Gazete, “ABD’den Mesaj Bekliyor – Anastasiadis, Kıbrıs-Yunanistan-İsrail İşbirliğine Katılması Konusunda İyimser” başlıkları altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in önceki akşam Enerji Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında bölgedeki enerji kaynakları konusundaki üçlü işbirliğine ABD’nin de katılma arzusunda olduğu mesajını verdiğini kaydetti.



Habere göre, Anastasiadis, ABD’nin bu arzusunun yakın zamanda fiilen doğrulanmasını beklediğini belirterek, Fransa’nın da Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır işbirliğine katılma arzusunda olduğunu iddia etti.



Anastasiadis, 7 Akdeniz ülkesinin toplantısının Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceğini, bunun da Güney Kıbrıs’ın bölgede barışın ve istikrarın merkezi olarak üstlenebileceği rolün bir göstergesi olduğunu ifade ederek, Türkiye’ye de mesaj gönderdi.



Türkiye’nin, bölgedeki işbirliğinin bir parçası olabilmesi için uluslar arası hukuka tamamen uyumlu bir tutum sergilemesi gerektiğini iddia eden Anastasiadis, bölgedeki işbirliklerinin Türkiye veya herhangi başka bir ülkenin aleyhine yönelik olmadığını, Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal kaynakların bölgedeki tüm yasal vatandaşlara ait olduklarını savundu.



Konuşmasında, Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketi tarafından yapılan ve sonuçları merakla beklenen sondaj ile Total-ENI şirketlerinin 7’nci parsele gösterdikleri ilgi sonucunda araştırma izni verilmesi sürecinin başlatılmasına değinen Anastasiadis, bu girişimlerin Güney Kıbrıs’ın enerji alanındaki izolasyonunu kaldıracağını ifade etti.

Anastasiadis, Mısır’la imzalanan anlaşma ve EastMed projesinin önemine dikkat çektiği konuşmasında, AB’nin Güney Kıbrıs’ın enerji planlarına verdiği önemin en büyük göstergelerinden birinin ise “Cyprus Gas 2 EU” projesi olduğunu vurguladı.



Anastasiadis, AB’nin 101 milyon Euro’luk katkısının bulunduğu söz konusu projenin, “Vasiliko”daki elektrik santraline doğal gaz sağlanması için karadaki altyapı çalışmalarının yapılması ve yüzer doğal gaz depolama ve gazlaştırma tesisinin (FSRU) bölgeye demirlemesini kapsadığını açıkladı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “ABD ve Fransa Üçlü İşbirliklerini Güçlendiriyor – Bölgede Bir Süper Güç – Anastasiadis ABD’nin İlgisini Bekliyor – LNG Mümkün – Macaristan’la Enerji Anlaşması” başlıkları altında verirken, Anastasiadis’in söz konusu sempozyumda yapığı konuşmaya ayrıntılı şekilde yer verdi.



Gazeteye göre, Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi (DEFA) Başkanı Simion Kassanidis de aynı etkinlikte konuştu ve Güney Kıbrıs’ın sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik etmesinin AB Komisyonu ve Yatırım Bankası’nın desteği sonrasında mümkün olduğunu söyledi.



Habere göre, Kassanidis konuşmasında, altyapı işlerinin sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinden ayrı tutulması sonrasında projenin mümkün hale geldiğini, henüz gidilmesi gereken uzun bir yol olmasına karşın AB Komisyonu ve Yatırım Bankası’nın destekleriyle projenin uygulanabilir olduğunu ifade etti.



Kassanidis, pek çok şirketin de söz konusu projeye maddi katkıyla yer alma talebinde bulunduğunu belirtirken, Güney Kıbrıs ve çevresinde enerji yatırımlarının toplamının 1.5 milyar doları geçmesinin, bu durumun da Kıbrıs’ın enerji alanındaki durumunu ve ekonomisini tamamen değiştirmesini öngördüklerini sözlerine ekledi.



MACARİSTAN’DAN BÜYÜKELÇİLİK VE ANLAŞMA



Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs ile Macaristan arasında enerji anlaşması imzalanacağını yazdı.



Haberde, Macaristan Dışişleri ve Enerji Bakanı Peter Szijjarto’nun 14 Aralık’ta Güney Kıbrıs’a giderek Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le , Macaristan’ın Güney Lefkoşa’daki büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştireceği ve enerji alanında bir işbirliği anlaşmasına imza atacakları iade edildi.



Szijjarto’nun, ekim ayında Güney Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan gazete, Macar Bakanın ülkesinin yerel medyasına yaptığı açıklamada ise, “kendi doğal gazını kullanma ve olası bir boru hattıyla merkezi Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatı yapma konusunda Güney Kıbrıs’la işbirliği yapmayı planladıklarını” söylediğini aktardı.