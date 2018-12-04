Anastasiadis, ABD'nin Üçlü İşbirliğine Katılımını Açıklamasını Bekliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki üçlü enerji işbirliğine ABD’nin de katılmasını beklediğini açıkladı.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam altıncısı gerçekleştirilen Enerji Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, bölge ülkeleriyle enerji alanında kurulan işbirliği mekanizmalarının sağlayacağı faydaların AB üyesi ülkelerde de bu mekanizmalara katılım isteği doğurduğunu söyledi.

Anastasiadis, “ABD’nin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki işbirliği mekanizmasına katılma yönündeki talebinin büyük önem arz ettiğini” belirttiği konuşmasında, “bu talebin yakın zamanda fiili olarak da doğrulanmasını beklediğini” vurguladı.

Fransa’nın da, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır ve diğer üçlü işbirliği mekanizmalarına katılma arzusu bulunduğunu da ifade eden Anastasiadis, Türkiye’ye ise, “bölgedeki enerji planlarının bir parçası olmak istiyorsa, uluslararası hukukla tam uyum içerisinde yapıcı bir tutum benimsemesi gerektiği” mesajını gönderdi.