Anastasiadis, Akıncı'nın 15 Kasım mesajına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın KKTC’nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle BRT’de yayımlanan mesajına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten cevap geldi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in sosyal medyadaki resmî facebook hesabında da paylaşılan Rum Başkanlık Sarayı açıklamasında “Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tavrı yalnız Kıbrıs Türk toplumunun ‘meşru haklarını’ değil, karşılıklı anlayış içerisinde, Kıbrıs Rum toplumunun meşru haklarını da, özellikle de yasadışı istilanın ve 1974’ten beridir süregelen işgalin sonucu olarak ihlal edilenlerini savunmaya odaklansa (Anastasiadis) mutlu olurdu” denildi.

Rum tarafının “son 45 yıldır her iki toplumun meşru haklarının tesis edilmesi için tarihi uzlaşılarda bulunarak samimi siyasi iradesini gösterdiği” öne sürülen açıklamada “Kıbrıs Türk toplumunun meşru haklarının güvenceye alınması, uluslararası hukuk açısından, bir toplumun ötekine hükmedeceği vesayet ve imtiyaz şartlarının yaratılabileceği anlamına gelmez” ifadesine yer verildi, şunlar eklendi:

“Siyasi eşitliği kabul ederek Kıbrıs Türk toplumunun endişelerine saygı gösterdiğimizi gösterdik. Ancak başka bir BM veya AB üyesi devlet anayasalarında rastlanmayan, imtiyazlar yaratacak taleplerde ısrar etmek, meşru hakların güvenceye alınmasını değil, demokratik paradoks teşkil eden, işleyebilir ve sürdürülebilir olmayan bir çözümü gündeme getirecektir.”

Açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Berlin’deki BM Genel Sekreteri ile görüşmenin, Cumhurbaşkanı Akıncı ile 9 Ağustos 2019’taki görüşmesinde karşılıklı anlayışta varılan Referans Şartları’nın benimsenmesi açısından olumlu olması için siyasi irade ve kararlılık belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın enerji konularındaki sözlerini yorumlarken ise “Kıbrıs Cumhuriyeti ve egemenlik hakları müzakere konusu değildir” dedi, Akıncı’yı Talat-Hristofyas arasında varılan yakınlaşmalara saygılı olmaya çağırdı. Yaptığı karşı önerinin Kıbrıs Türk toplumunun haklarını da koruduğunu hatırlattı.

15/11/2019 09:59